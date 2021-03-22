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Football.ua выделяет лучших в 19-м туре УПЛ.

Позади 19-й тур УПЛ, который принес много неожиданных результатов. Самое время выделить лучших игроков в туре.

Итоги 19-го тура УПЛ

На этот раз в символической сборной три игрока Днепра-1, два представителя Львова, также два киевских динамовца расположились на флангах. По одному футболисту Колоса, Ингульца, Ворсклы Шахтера.

Валерий Юрчук, Днепр-1 (вратарь)

Попаданий в символическую сборную: 1

Хорошая игра голкипера Днепра-1 во многом помогла его команде одержать победу в матче против Десны. Юрчук не пропустил в этом матче, сделав несколько впечатляющих сейвов. Гуцуляк несколько раз пытался пробить ближний угол, но Юрчук не позволил ему записать свою фамилию в итоговый протокол.

Максим Ковалев, Ингулец (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Опытный защитник Ингульца был настоящим лидером обороны своей команды. Выиграл много верховой борьбы, еще и стал автором голевой передачи. Именно Ковалев сделал точную навесную передачу на Сичинаву.

Тейлор, Днепр-1 (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Крайний защитник Днепра-1 в матче против Десны успевал и в обороне, и в атаке. Часто прибегал к тактике мелкого фола, чем умело сбивал атакующие потуги соперника.

Виталий Миколенко, Динамо (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

В матче против Руха Миколенко был одним из самых активных на поле. Затерзал левый фланг атаки своими постоянными проходами. Создавал много моментов для своих партнеров и вполне ожидаемо стал автором двух голевых передач.

Марио Чуже, Днепр-1 (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Хорватский футболист стал единственным игроком, который сумел пробить Литовку. Голкипер Десны выдал неплохой поединок, но ничего не мог поделать, когда Чуже с близкого расстояния расстреливал ближний угол. Не смог вратарь азовцев ничего поделать и с добиванием хорвата в концовке встречи.

Андрей Богданов, Колос (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Андрей Богданов вместе со своими партнерами проделал огромный объем черновой работы. Умело прерывал атакующие порывы Десны в опорной зоне. Во многом хорошее выступление Богданова помогло Колосу сдержать атакующий потенциал Зари.

Александр Караваев, Динамо (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Александр Караваев получает не так много игрового времени, как хотелось бы самому игроку. В матче против Руха он целиком и полностью оправдал ожидания тренерского штаба. Выполнял большой объем беговой работы, но главное – забил два гола, которые помогли его команде одержать уверенную победу.

Манор Соломон, Шахтер (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 3

Израильский легионер Шахтера в матче против Львова был очень активным. Когда у его партнеров мало, что получалось, Соломон брал игру на себя и был самым опасным футболистом в составе "горняков". Исключительно за счет своего индивидуального мастерства сумел забить два гола в ворота Львова, но их не хватило даже для ничьи.

Шина, Львов (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 1

Бразильский полузащитник Львова стал одним из главных героев матча Львов – Шахтер. Был невероятно замотивирован и продемонстрировала потрясающую нацеленность на ворота. По итогу записал на свой счет голевую передачу и заработанный пенальти.

Назарий Ныч (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 2

Форварду Львова здорово удалось потрепать защитников Шахтера. "Горняки" попросту не знали, как сдержать натиск Ныча. Назарий отметился голом. Будь игрок немного удачливее мог и вовсе записать дубль на свой счет.

Руслан Степанюк (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 1

В который раз форвард Ворсклы демонстрирует свой высокий уровень. Своими действиями в матче против Олимпика сделал все, чтобы гости не имели никаких иллюзий о позитивном исходе встречи для них. Забил два гола, особенно красивым получился первый гол.

Сергей Горбаченко, Football.ua