Украина

Хавбек луганчан высказался о поражении от Колоса в матче чемпионата Украины.

В поединке 19-го тура украинской Премьер-лиги Колос сенсационно одержал победу над Зарей благодаря единственному голу Лысенко в первой тайме.

Полузащитник луганского клуба Егор Назарина поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"У нас было достаточных острых моментов, но в этом матче нам не повезло, мы не забили. Хотели победить, но будем делать выводы и двигаться дальше".

"У нас каждый матч как финал, мы хотим выигрывать в каждой игре и будем стараться это делать", — заявил Назарина в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Колос — Заря вы можете на Football.ua. Также на нашем сайте доступны итоги 19-го тура УПЛ.