Хавбек луганчан высказался о поражении от Колоса в матче чемпионата Украины.
Егор Назарина, ФК Заря Луганск
23 марта 2021, 07:59
В поединке 19-го тура украинской Премьер-лиги Колос сенсационно одержал победу над Зарей благодаря единственному голу Лысенко в первой тайме.
Полузащитник луганского клуба Егор Назарина поделился эмоциями от результата данного противостояния.
"У нас было достаточных острых моментов, но в этом матче нам не повезло, мы не забили. Хотели победить, но будем делать выводы и двигаться дальше".
"У нас каждый матч как финал, мы хотим выигрывать в каждой игре и будем стараться это делать", — заявил Назарина в программе Футбол NEWS.
Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Колос — Заря вы можете на Football.ua. Также на нашем сайте доступны итоги 19-го тура УПЛ.