Украина

Футболист может оказаться в Украине.

Защитник бразильского Интернасьонала Винисиус Тобиас входит в сферу интересов донецкого Шахтера. Об этом сообщает UOL Esporte.

По информации источника, 17-летний Тобиас является потенциальной заменой Додо в планах селекции "горняков".

Сообщается, что за футболиста донецкий клуб готов заплатить до шести миллионов евро. Полноценный переход флангового оборонца должен состояться летом 2022 года.

За первую команду Интернасьонала Тобиас еще не успел дебютировать, однако провел семь игр за сборную Бразилии U-16, в которых забил один мяч.

Донецкому Шахтера борьбу готовы навязать целый ряд топ-клубов, в числе которого Манчестер Сити и Ювентус.

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