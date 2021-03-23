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29-летний бразилец продолжит карьеру в Форталезе.

Бывший атакующий полузащитник донецкого Шахтера Веллингтон Нем подписал свой первый профессиональный контракт с тех пор, как он покинул стан "горняков" в августе 2020 года.

29-летний бразилец принял решение вернуться на родину, заключив соглашение с Форталезой, выступающей в местной Серии А.

Как сообщает официальный сайт "трехцветных", контракт Нема рассчитан до конца сезона 2021 года.

Напомним, Веллингтон Нем провел в футболке донецкого Шахтера 75 игр во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 12-ю забитыми мячами.

В системе "горняков" он пробыл семь лет, в течение которых также побывал в арендах в Сан-Паулу и Флуминенсе.

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