Украина

Опытный форвард Зари набрал 172 балла по показателю InStat Index.

Заря не воспользовалась осечкой Шахтера в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги против ПФК Львов, уступив в своем противостоянии ковалевскому Колосу, что непосредственно отразилось на статистических показателях отдельных игроков луганской команды в худшую сторону.

Так, нападающий Александр Гладкий, который еще в 17-м туре признавался лучшим футболистом, на этот раз, по версии авторитетного статистического портала InStat, стал одним из худших игроков минувшего тура.

Показатель InStat Index 33-летнего форварда, который оценивает выступление игрока, его вклад в успех команды, важность его действий, уровень соперника и чемпионата, составил 172 бала, при этом Александр трижды оказывался в положении вне игры, ни разу не пробил по воротам Колоса, а также 8 раз потерял мяч (трижды — на своей половине поля).

В десятку худших футболистов 19-го тура украинской Премьер-лиги, по данным аналитической компании спортивных событий, также вошли Александр Снижко (Минай; 176), Филипп Будковский (Десна; 175), Алексей Кащук (Мариуполь; 175), Николай Кухаревич (Рух; 175), Даниил Кондраков (Рух; 171), Артем Бондаренко (Мариуполь; 171), Рустам Ахмедзаде (Минай; 171), Андрей Кулаков (Мариуполь; 162) и Антон Шиндер (Минай; 159).

Напомним, что лучшим футболистом минувшего тура УПЛ стал вингер Шахтера Манор Соломон, который оформил дубль в ворота ПФК Львов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.