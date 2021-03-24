Украина

"Горняки" стартовали продажу билетов на центральный поединок 22-го тура УПЛ.

Очное противостояние двух непримиримых соперников в лице Шахтера и Динамо состоится в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги, проведение которого запланировано на 17 апреля в 19:30 по киевскому времени.

Ранее на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое прошло 17 марта в Киевском городском совете, решился вопрос проведения массовых спортивных мероприятий без зрителей сроком на три недели.

Как сообщает пресс-служба "горняков", поединок против Динамо на стадионе НСК Олимпийский предварительно должен состояться при поддержке болельщиков на трибунах, в связи с чем Шахтер объявил о старте продажи билетов с сегодняшнего дня (24 марта).

При этом уточняется, что донецкий клуб компенсирует стоимость билетов болельщикам, если будет утвержден очередной запрет на допуск зрителей на стадионы. Продажа билетов традиционно пройдет в несколько этапов:

1-й этап (с 24 по 28 марта): Приоритетная продажа для подписчиков Shakhtar Club.



2-й этап (29–30 марта): Продажа для болельщиков, которые посетили 2 или больше домашних матчей Шахтера в текущем сезоне (Интер, Рух, Маккаби, Заря, Десна), а также для всех, кто приобретал билеты на игру Шахтер – Рома.



3-й этап (31 марта – 1 апреля). Продажа для тех, кто посетил хотя бы один домашний матч в текущем сезоне.



4-й этап. Продажа для зарегистрированных болельщиков ФК Шахтер.

Приобрести билеты можно онлайн на shakhtar.com и в мобильном приложении FC Shakhtar. Узнать более подробную информацию касательно процедуры покупки билетов на матч против киевского Динамо вы можете на официальном сайте Шахтера.

Стоимость билетов варьируется от 50 до 9000 гривен в зависимости от категории.

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