Украина

Товарищеская встреча запланирована на 27 марта, а место проведения — стадион Динамо им. Валерия Лобановского.

Динамо Киев договорилось об организации товарищеского поединка с Динамо из Бухареста в период паузы в чемпионате Украины, которая вызвана международными соревнованиями среди национальных сборных.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", данный спарринг состоится завтра, 27 марта, в 17:00 по киевскому времени. Местом проведения матча станет столичный стадион Динамо имени Валерия Лобановского.

Согласно карантинным требованиям, связанным с пандемией COVID-19, зрители не будут допущены к просмотру поединка на трибунах стадиона. Следить за ключевыми событиями противостояния вы сможете с помощью видео онлайн-трансляции, которая появится на Football.ua в день матча.

Ранее появлялась информация, что товарищеская встреча между киевским Динамо и бухарестским Динамо находится под угрозой срыва из-за подозрений на коронавирус у нескольких игроков румынской команды.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.