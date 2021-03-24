Украина

У бухарестского Динамо подозрение на вспышку коронавируса в команде.

Товарищеский поединок между киевским Динамо и бухарестским Динамо находится под угрозой срыва, сообщает Playsport.

По информации источника, у нескольких футболистов румынской команды подозрение на заражение коронавирусом, из-за чего они сдали тесты и пропустили сегодняшнюю тренировку.

Завтра вся команда пройдет еще одно тестирование, по итогам которого будет принято решение о проведении контрольного матча.

Поединок запланирован на 27 марта в Киеве и он организован благодаря главному тренеру киевлян Мирче Луческу, который ранее возглавляет клуб из Бухареста, переживающий сейчас финансовый кризис.

Все собранные средства должны были пойти в пользу "красных собак". Из 73 тысяч виртуальных билетов уже удалось продать 36 тысяч.

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