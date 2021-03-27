Украина

Стали известны стартовые составы команд на товарищеский поединок.

Динамо Киев проведет товарищеский поединок с Динамо из Бухареста в период паузы в чемпионате Украины, которая вызвана международными соревнованиями среди национальных сборных.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу определился со стартовым составом на данное противостояние, решив предоставить игровую практику целому ряду футболистов, которые лишь изредка задействуются им в официальных матчах.

Так, с первых минут против румынской команды выйдут Клейтон, Сидклей, Гармаш и Леднев.

Интересно также то, что Тымчик и Шепелев, которые пребывали в расположении сборной Украины, но при этом не попали в заявку на поединок отбора на ЧМ-2022, оказались в стартовом составе киевского клуба.

Напомним, что матч Динамо Киев — Динамо Бухарест начнется сегодня, 27 марта, в 17:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в онлайн-трансляции на Football.ua.