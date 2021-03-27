Представляем вашему вниманию прямую трансляцию контрольного поединка.
Football Hub
27 марта 2021, 08:22
Сегодня, 27 марта, киевское Динамо проведет товарищеский поединок против бухарестского Динамо.
Данная контрольная игра организована благодаря главному тренеру киевлян Мирче Луческу, который ранее возглавляет клуб из Бухареста, переживающий серьезный финансовый кризис из-за пандемии коронавируса. Все собранные средства должны были пойти в пользу "красных собак".
Следить за событиями поединка Динамо Киев — Динамо Бухарест вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 27-го марта, в 17:00 по киевскому времени:
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