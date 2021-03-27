Украина

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию контрольного поединка.

Сегодня, 27 марта, киевское Динамо проведет товарищеский поединок против бухарестского Динамо.

Данная контрольная игра организована благодаря главному тренеру киевлян Мирче Луческу, который ранее возглавляет клуб из Бухареста, переживающий серьезный финансовый кризис из-за пандемии коронавируса. Все собранные средства должны были пойти в пользу "красных собак".

Следить за событиями поединка Динамо Киев — Динамо Бухарест вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 27-го марта, в 17:00 по киевскому времени:

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