Украина

Функционер поделился впечатлениями об игре.

Почетный член УЕФА Григорий Суркис прокомментировал благотворительный матч между киевским Динамо и бухарестским Динамо.

"Дружба между киевским и бухарестским Динамо началась не сегодня. Она началась с подписания контракта господином Луческу. Все понимали, что Динамо Бухарест и Мирча Луческу имеют тесную связь. Поэтому по просьбе Луческу помочь клубу, который находится в тяжелом финансовом состоянии, мы сделали все возможное для того, чтобы этот матч состоялся и благодаря поддержке своих горячих поклонников бухарестский клуб собрал средства, чтобы продолжить свою футбольную жизнь.

В первую очередь, это благотворительный матч. Во-вторых, это свидетельство того, что начинается новый период дружбы между двумя клубами. В-третьих, это возможность продемонстрировать, что несмотря на то, что на сегодняшний день большинство игроков находятся в сборных, национальных и молодежной, у Динамо есть надежный резерв. Я имею ввиду тех игроков, которые играли во втором тайме. Это молодежь, перспектива, будущее киевского Динамо. Но и те игроки, которые не были привлечены в свои сборные, на мой взгляд, продемонстрировали приличный футбол. Они заслуживают благодарность за сегодняшний матч. Тот же Гармаш показал вторую молодость".

"Сегодняшний матч был не столько возможностью проявить себя для молодежи, сколько почувствовать, что они могут в ближайшем будущем быть привлеченными не только к тренировкам в основной командные, как Викентий и Назарий Волошины, Ванат, тот же Моргун... Кстати, хочу отметить, что Михаил Михайлов, который работает десятки лет в киевском Динам», и чувствуется, что лет пятьдесят у нас был один вратарь – Александр Шовковский... Так вот, сейчас даже трудно представить, что Михайлов сделает таким образом, чтобы следующий вратарь стал бы столь же надежным, каким надежным был Саша.



Вся эта молодая поросль вдохновляет на хорошее будущее, прежде всего, для них самих. Важно то, каким образом они будут относиться к тренировкам, к своему поведению в быту, будут ли они нарушать режим. На сегодняшний день существует много вещей, которых не было у нашего поколения – это технологии, гаджеты, различные игры. А у нас это были только футбол, кино и домино. А новое поколение должно понять, при всем том, что мир развивается в другом направлении, что футбольная жизнь недолгая. Если ты хочешь воплотить в жизнь свою футбольную мечту, то должен надлежащим образом относиться к своему быту", — сказал Суркис.

Видео голов и обзор матча Динамо Киев — Динамо Бухарест можно смотреть на Football.ua.

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