Украина

Футболист сыграл против бухарестского Динамо.

Защитник киевского Динамо Александр Тымчик прокомментировал победу над Динамо из Бухареста в спарринге (3:0).

"Конечно, очень хорошо, что я сегодня сыграл. Тренерские штабы киевского «Динамо» и сборной Украины договорились, чтобы нас отпустили в клуб, и мы имели возможность поиграть. Считаю, что это очень важно. Все зависит от меня – от того, как я буду продолжать работать и набирать кондиции. А дальше уже тренерский штаб будет решать – выпускать меня на поле или нет.

"Что касается матча, то бухарестское Динамо – хороший соперник, вначале они очень качественно играли. Но мы пару раз перевели мяч, и они уже начали не успевать. Тогда у соперников стало возникать свободное пространство за спиной, что мы использовали и воплотили в забитые голы".

"Игралось хорошо. У нас хорошая и перспективная молодежь, которая стремится в первую команду. Думаю, главное – это психология и вера в себя. Стараемся поддерживать молодых ребят и во всем помогать. Понимаем молодых ребят, ведь все через это прошли", — сказал Тымчик.

Видео голов и обзор матча Динамо Киев — Динамо Бухарест можно смотреть на Football.ua.