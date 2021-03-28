Румынский клуб отблагодарил наставник Динамо Киев на организацию благотворительного товарищеского матча.
фото ФК Динамо Киев
28 марта 2021, 21:28
Динамо Киев провело на стадионе им. Валерия Лобановского товарищеский матч против Динамо из Бухареста, в котором одержало разгромную победу со счетом 3:0.
Данный спарринг был организован благодаря главному тренеру киевлян Мирче Луческу. Румынский специалист ранее возглавлял клуб из Бухареста, который на данном этапе переживает серьезный финансовый кризис из-за пандемии коронавируса. Все собранные средства от продажи виртуальных билетов пошли на спасение "красных собак".
Представители бухарестского Динамо решили отблагодарить Мирчу Луческу за помощь, подарив ему огромный портрет с именами 15 тысяч болельщиков, купивших виртуальные билеты на контрольный матч с киевлянами.
Мирча Луческу с радостью отреагировал на вручение такого презента, однако решил его оставить в Динамо Бухарест.
"Невероятно, это большой сюрприз. С удовольствием принимаю этот подарок, но хочу отдать его Динамо Бухарест, чтобы он был размещен в одном из залов стадиона. Я помню эту фотографию. Я был требовательным тренером. Это видно по моему изображению", — приводит слова Луческу Digisport.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Динамо Бухарест вы можете на Football.ua.