Украина

Румынский клуб отблагодарил наставник Динамо Киев на организацию благотворительного товарищеского матча.

Динамо Киев провело на стадионе им. Валерия Лобановского товарищеский матч против Динамо из Бухареста, в котором одержало разгромную победу со счетом 3:0.

Данный спарринг был организован благодаря главному тренеру киевлян Мирче Луческу. Румынский специалист ранее возглавлял клуб из Бухареста, который на данном этапе переживает серьезный финансовый кризис из-за пандемии коронавируса. Все собранные средства от продажи виртуальных билетов пошли на спасение "красных собак".

Представители бухарестского Динамо решили отблагодарить Мирчу Луческу за помощь, подарив ему огромный портрет с именами 15 тысяч болельщиков, купивших виртуальные билеты на контрольный матч с киевлянами.

Мирча Луческу с радостью отреагировал на вручение такого презента, однако решил его оставить в Динамо Бухарест.

"Невероятно, это большой сюрприз. С удовольствием принимаю этот подарок, но хочу отдать его Динамо Бухарест, чтобы он был размещен в одном из залов стадиона. Я помню эту фотографию. Я был требовательным тренером. Это видно по моему изображению", — приводит слова Луческу Digisport.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Динамо Бухарест вы можете на Football.ua.