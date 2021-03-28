Украина

Легендарный хорват рассказал о Шахтере.

Бывший нападающий сборной Хорватии Ивица Олич рассказал о донецком Шахтере и Дарио Срне.

"Срна сыграл больше 100 матчей за сборную Хорватии, это мой друг. Это один из лучших игроков, с которыми я играл. К тому же он отличный человек, а это для меня самое главное. Я забивал голы за сборную с его передач.

В матче с Сербией он выдал на меня такую подачу, что мне нужно было подставить часть тела. Это один из моих любимых голов. Это один из лучших игроков сборной Хорватии на своей позиции во все времена".

"Слежу за Шахтером, потому что там Срна. "Горняки" не играют дома – это нелегко. Удивился, что команда на такой высокой позиции. Нужно благодарить президента клуба.

Смотрел несколько матчей донецкого клуба в еврокубках. В Шахтере всегда много отличных бразильских игроков. Когда горняки купят еще 1-2 игроков, это опять будет сильная команда", — сказал Олич в интервью пресс-службе Шахтера.

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