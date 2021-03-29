Подопечные Анатолия Бессмертного готовятся к возобновлению чемпионата Украины.
ПФК Львов - Феникс, фото ПФК Львов
29 марта 2021, 19:24
Футболисты ПФК Львов поддерживают физическую форму во время паузы в украинской Премьер-лиги, вызванной поединками национальных сборных, не только в рамках традиционного тренировочного процесса, но и проводя товарищеские встречи.
Так, подопечные Анатолия Бессмертного провели спарринг с аматорским футбольным клубом Феникс из села Подмонастырь, Львовской области.
Тренерский штаб "сине-золотых львов" предоставил игровую практику более молодым игрокам, однако это не помешало клубу высшего дивизиона Украины одержать уверенную победу со счетом 4:0.
Видео лучших моментов товарищеской встречи ПФК Львов — Феникс Подмонастырь:
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