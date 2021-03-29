Украина

Подопечные Анатолия Бессмертного готовятся к возобновлению чемпионата Украины.

Футболисты ПФК Львов поддерживают физическую форму во время паузы в украинской Премьер-лиги, вызванной поединками национальных сборных, не только в рамках традиционного тренировочного процесса, но и проводя товарищеские встречи.

Так, подопечные Анатолия Бессмертного провели спарринг с аматорским футбольным клубом Феникс из села Подмонастырь, Львовской области.

Тренерский штаб "сине-золотых львов" предоставил игровую практику более молодым игрокам, однако это не помешало клубу высшего дивизиона Украины одержать уверенную победу со счетом 4:0.

Видео лучших моментов товарищеской встречи ПФК Львов — Феникс Подмонастырь:

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