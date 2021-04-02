Команда Игора Йовичевича добыла очередную победу в 2021 году.
УПЛ
02 апреля 2021, 21:04
Отчет о матче читайте позже.
Днепр-1 – Львов 5:1
Голы: Чуже, 19, 66, Игнатенко, 58, Когут, 63, Вагнер, 94 — Альваро, 71
Днепр-1: Юрчук, Тейлор (Адамюк, 46) Дуглас, Логинов, Дубинчак, Пихаленок, Игнатенко (Ди Франко, 61) Булеца (Билл, 72) Чуже (Вагнер, 72) Когут, Довбик (Хобленко, 61).
Львов: Костик, Якимець, Махмутович (Лобай, 86) Романчук, Грисьо, Эрнест, Брикнер (Довгий, 74) Чирьяк, Альваро (Захаркив, 84) Семенив (Бусько, 74) Ныч (Топчий, 86).
Предупреждения: Пихаленок, 37, Билл, 78, Адамюк, 82, Дубинчак, 85 — Эрнест, 28, Чирьяк, 55, Махмутович, 68
Удаление: Эрнест, 44 (вторая желтая карточка).