Матч не состоялся в назначенный срок из-за коронавируса.
Заря - Олимпик, фото Заря
02 апреля 2021, 21:51
Олимпик сыграет против Зари в рамках перенесенного поединка 28 апреля. Матч начнется в 17:00 по киевскому времени, сообщает официальный сайт луганчан.
Отметим, что в назначенную дату встреча не состоялась из-за вспышки коронавируса в стане донецкой команды.
На данный момент Заря находится на третьей строчке турнирной таблицы, тогда как Олимпик расположился на одиннадцатом месте.
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