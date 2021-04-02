Украина

Матч не состоялся в назначенный срок из-за коронавируса.

Олимпик сыграет против Зари в рамках перенесенного поединка 28 апреля. Матч начнется в 17:00 по киевскому времени, сообщает официальный сайт луганчан.

Отметим, что в назначенную дату встреча не состоялась из-за вспышки коронавируса в стане донецкой команды.

На данный момент Заря находится на третьей строчке турнирной таблицы, тогда как Олимпик расположился на одиннадцатом месте.

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