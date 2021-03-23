Украина

Форвард ковалевцев высказался о победе над Зарей в матче чемпионата Украины.

В поединке 19-го тура украинской Премьер-лиги Колос сенсационно одержал победу над Зарей со счетом 1:0.

Нападающий ковалевского клуба Владимир Лысенко, ставший автором единственного гола в этом матче, поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Была сложная игра, мы добыли очень важные три очка, тем более с таким сильным соперником как Заря. Мы очень устали физически", — заявил Лысенко в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Колос — Заря вы можете на Football.ua. Также на нашем сайте доступны итоги 19-го тура УПЛ.