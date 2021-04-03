Украина

Главный тренер львовян прокомментировал игру.

Днепр-1 в рамках поединка 20-го тура чемпионата Украины на своем поле уничтожил Львов со счетом 5:1.

Главный тренер львовян Анатолий Бессмертный считает, что в какой-то степени его команде помешала победа над Шахтером.

"Меньше всего хочется говорить об удалении. Так произошло. Скажу, что мы серьезно настраивались на этот матч. Знали, что Днепр-1 является хорошо сбалансированной командой без слабых мест с подобранными хорошими футболистами. Мы понимали, что нам будет трудно. Так и произошло.

Наши ребята хотели заработать очки, но удаление нарушило план на игру. Ничего страшного, мы только в начале пути. Думаю, что ребята тоже задумаются над тем, что происходит. Наверное, не выдержали мы экзамен медными трубами. Но это жизнь, и, думаю, ребята все поймут и изменят отношение к себе.

Победа над Шахтером влияла на подготовку? Это очень мешало. Говорил в одном интервью, что мы всю неделю предупреждали ребят: будет еще труднее. Вы заработали хороший бонус, но им надо правильно воспользоваться", — приводит слова Бессмертного

Напомним, что победа над Львовом стала для Днепра-1 рекордной в УПЛ.