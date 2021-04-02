Украина

Двадцатый тур ознаменовался значимым событием.

Днепр-1 в рамках поединка 20-го тура чемпионата Украины на своем поле уничтожил Львов со счетом 5:1.

Как сообщает официальный сайт днепрян, эта победа, с пятью забитыми мячами и разницей в четыре мяча, стала рекордной для клуба.

Подопечные Игора Йовичевича после зимнего перерыва провели семь поединков, в которых смогли набрать 17 баллов.

Днепр-1 на данный момент смог подтянуться к середине турнирной таблицы и теперь идет на восьмой позиции.

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