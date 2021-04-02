Двадцатый тур ознаменовался значимым событием.
Днепр-1 - Львов, фото Днепр-1
02 апреля 2021, 22:59
Днепр-1 в рамках поединка 20-го тура чемпионата Украины на своем поле уничтожил Львов со счетом 5:1.
Как сообщает официальный сайт днепрян, эта победа, с пятью забитыми мячами и разницей в четыре мяча, стала рекордной для клуба.
Подопечные Игора Йовичевича после зимнего перерыва провели семь поединков, в которых смогли набрать 17 баллов.
Днепр-1 на данный момент смог подтянуться к середине турнирной таблицы и теперь идет на восьмой позиции.
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