Команда Виктора Скрипника во Львове добыла очередную победу.
Сайт УПЛ
03 апреля 2021, 18:53
Во втором матче игрового дня УПЛ Рух во Львове принимал Зарю. Напомним, сегодня Мариуполь обыграл Ингулец.
Героем встречи стал нападающий луганской команды Артем Громов. На 4-й минуте он забил потрясающий мяч, который обескуражил львовян.
Вторую половину встречи Рух начал активнее и несколько раз серьезно угрожал воротам Зари, но луганчане грамотно отвели игру от своих владений, и сумели забить второй. Кабаев классно отпасовал с фланга на Кабаева, который точным ударом установил окончательный счет матча.
Под занавес встречи Иванисеня получил вторую желтую карточку за разговоры с арбитром. Дмитрий требовал от арбитра "горчичник" сопернику, но вместо этого увидел его перед собой.
Заря прерывает серию из двух неудач кряду и на четыре очка приближается к Шахтеру. В следующем туре подопечные Скрипника сыграют с Ингульцом.
Рух остался на последней позиции. В следующем туре львовяне сыграют важнейший матч в контексте выживания с Минаем, который опережает их лишь на один балл.
Рух – Заря 0:2
Голы: Громов (8, 60)
Рух: Бандура, Гагун, Стаменкович, Зец, Мысык, Мартынюк, Карасюк (Кухарук, 65), Федорчук, Климчук (Кухаревич, 46), Б. Бойчук (Притула, 65), Кондраков (Борячук, 46)
Заря: Василь, Хомченовский, Иванисеня, Абу Ханна, Жуниор Рейс (Цыганикс, 77), Цвек (Назарина, 77), Юрченко, Кабаев, Лунёв (Аллахяр, 67), Громов (Гладкий, 77), Шахаб (Гринь, 88)
Предупреждения: Стаменкович (4), Зец (14) – Шахаб (16), Иванисеня (38), Юрченко (63).
Удален: Иванисеня (82, вторая желтая карточка)