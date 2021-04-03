Украина

Команда Виктора Скрипника во Львове добыла очередную победу.

Во втором матче игрового дня УПЛ Рух во Львове принимал Зарю. Напомним, сегодня Мариуполь обыграл Ингулец.

Героем встречи стал нападающий луганской команды Артем Громов. На 4-й минуте он забил потрясающий мяч, который обескуражил львовян.

Вторую половину встречи Рух начал активнее и несколько раз серьезно угрожал воротам Зари, но луганчане грамотно отвели игру от своих владений, и сумели забить второй. Кабаев классно отпасовал с фланга на Кабаева, который точным ударом установил окончательный счет матча.

Под занавес встречи Иванисеня получил вторую желтую карточку за разговоры с арбитром. Дмитрий требовал от арбитра "горчичник" сопернику, но вместо этого увидел его перед собой.

Заря прерывает серию из двух неудач кряду и на четыре очка приближается к Шахтеру. В следующем туре подопечные Скрипника сыграют с Ингульцом.

Рух остался на последней позиции. В следующем туре львовяне сыграют важнейший матч в контексте выживания с Минаем, который опережает их лишь на один балл.

Рух – Заря 0:2

Голы: Громов (8, 60)

Рух: Бандура, Гагун, Стаменкович, Зец, Мысык, Мартынюк, Карасюк (Кухарук, 65), Федорчук, Климчук (Кухаревич, 46), Б. Бойчук (Притула, 65), Кондраков (Борячук, 46)

Заря: Василь, Хомченовский, Иванисеня, Абу Ханна, Жуниор Рейс (Цыганикс, 77), Цвек (Назарина, 77), Юрченко, Кабаев, Лунёв (Аллахяр, 67), Громов (Гладкий, 77), Шахаб (Гринь, 88)

Предупреждения: Стаменкович (4), Зец (14) – Шахаб (16), Иванисеня (38), Юрченко (63).

Удален: Иванисеня (82, вторая желтая карточка)