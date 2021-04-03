Украина

Футболист не согласен с действиями рефери.

Полузащитник луганской Зари Дмитрий Иванисеня прокомментировал удаление в поединке против львовского Руха.

Напомним, корреспондент ТК Футбол 1/2/3 рассказал, что арбитр Иванов удалил хавбека за проявление эмоций.

"Игрок Руха упал в штрафной без касания — чистейшая симуляция. Я попросил судью дать желтую за симуляцию. Камера снимала, было видно, что я не матерился.

Не было ничего такого, за что можно было давать желтую. Бегали к судье с недовольством за нарушение — он не давал желтые. Тем более когда это вторая. Ни одного матча с моей стороны. Это абсурд со стороны арбитра", — сказал Иванисеня в интервью ТК Футбол 1/2/3.