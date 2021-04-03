Украина

Наставник луганчан поделился своими мыслями после матча с Рухом.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу над Рухом (2:0) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

"Самая лучшая таблетка после поражений — победа. Тяжело играть против всех, и сейчас решающим стало исполнение при своих моментах, чем мы и воспользовались. Особенно первый гол, когда попал и исполнил. Это придало уверенность. У нас были хорошие моменты, и второй гол это показал.

Нам было важно сыграть на ноль, хотя у нас было логичное удаление (у Дмитрия Иванисени за разговор с арбитром — прим.). Нельзя так разговаривать, тем более такие слова произносить. Мы довольны победой", — приводит слова Скрипника ТК Футбол 1/2/3.

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