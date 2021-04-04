Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках поединка чемпионата Украины Десна принимала Олимпик на своем поле и добилась победы с комфортным счетом.

Подопечные Рябоконя открыли счет в конце первой половины игры, а уже во втором тайме установили итоговый счет.

Обзор матча:

Десна — Олимпик 2:0

Голы: Тотовицкий, 44, Безбородько, 69

Десна: Литовка — Полегенько, Имереков, Тамм, Сухоцкий — Картушов (Домбровский, 73), Тотовицкий (Ермаков, 90), Огиря, Калитвинцев (Мостовой, 90), Гуцуляк (Конопля, 82) — Безбородько (Дегтярев, 82).

Олимпик: Кичак — Лебеденко, Зотько (Драме, 46), Векляк, Пасич — Чогадзе, Бабенко, Бенито, Политыло, Таллес — Каргбо.

Предупреждения: Сухоцкий — Карго, Бенито