Украина

Новоиспеченный наставник Миная готовится к дебюту во главе закарпатской команды.

Поединок в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги между закарпатским Минаем и ковалевским Колосом будет открывать воскресную программу поединков национального первенства.

В данной встрече на посту главного тренера Миная будет дебютировать Николай Цымбал, который перенял данную роль у Василия Кобина, который покинул команду в начале международной паузы. Новоиспеченный наставник дал интервью телеканалу Футбол, в котором рассказал оценил оппонента по его дебютной игре на новой позиции.

"Колос — одна из лучших физически подготовленных команд в чемпионате Украины. Большой объем работы делают футболисты, с большим желанием и самоотдачей. За счет этого и набирают очки и ведут борьбу за еврокубковые места.

Этой команде главное не уступить в борьбе, движении. Я думаю, что если мы это сделаем, то достигнем положительного результата", — сказал Цымбал.

Напомним, что матч Минай — Колос начнется в 14:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.