Украина

Football.ua представляет анонс матча 20-го тура УПЛ.

В рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай проведет домашний поединок ковалевского Колоса.

Минай — Колос

Воскресенье, 4 марта, 14:00. Авангард, Ужгород. Дмитрий Бондаренко (Одесса) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Одному из новичков УПЛ текущего сезона нынче не позавидуешь. С поста главного тренера Миная перед международной паузой ушел Василий Кобин, вместо которого команду принял Николай Цымбал, а в недавнем прошлом под санкциями со стороны СНБО оказался президент клуба Валерий Пересоляк. Не стоит забывать, что все это происходит на фоне того, что закарпатский коллектив располагался на предпоследней строчке турнирной таблицы, по состоянию на момент начала очередного футбольного уик-энда, не имея при этом совершенно никакого понимания о том, как именно ему предстоит выходить из опасной зоны.

Очевидно, что такой соперник, как Колос, для Миная календарем был подобран уж очень не вовремя. Команда Руслана Костышина нынче не просто на ходу, а еще и способна нанести удар по, например, набравшей ход луганской Заре. Перед коллективом из Ковалевки видится четкая перспектива — подход вплотную к потенциальной зоне еврокубков, или даже попадание в нее, в случае наиболее благоприятного сценария в матчах главных конкурентов. В то же самое время, "колоски" все еще остаются достаточно нестабильным коллективом, который может огорчить своих соперников в наиболее неожиданный момент.

Статистика личных встреч

Всего матчей: 1 (одна ничья), разница мячей — 2:2.

На поле Колоса: 1 (одна ничья), разница мячей — 2:2.