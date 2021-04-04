Люксембургский футболист получил повреждение в момент столкновения с собственным одноклубником Сергеем Яворским.
Оливье Тилль, ФК Ворскла
04 апреля 2021, 18:38
Ворскла принимает на своем поле Шахтер в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги.
В концовке первой половины встречи произошел неприятный эпизод, в результате которого полузащитник полтавского клуба Оливье Тилль не смог продолжить игру.
24-летний люксембуржец боролся за мяч, однако его одноклубник Сергей Яворский попал ему локтем в лицо. Легионеру Ворсклы понадобилась помощь врачей, которые унесли его на носилках.
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