Украина

Форвард Шахтера оформил дубль в ворота полтавской Ворсклы.

Шахтер одержал победу над Ворсклой в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:0.

Главным героем данного противостояния стал нападающий "горняков" Жуниор Мораес, который оформил в ворота полтавчан дубль в собственный день рождения.

Эти голы стали для 34-летнего украинца бразильского происхождения 99-м и 100-м в 186 поединках чемпионата Украины.

Помимо 43-х мячей за донецкий Шахтер, Жуниор Мораес забил 35 голов в футболке донецкого Металлурга, а также 22 взятия ворот во времена выступлений за киевское Динамо.

Видео первого гола Мораеса в матче с Ворсклой:



Видео второго гола Мораеса в матче с Ворсклой:

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