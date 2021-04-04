Украина

Коллектив Мирчи Луческу сумел перевернуть ход непростого поединка.

Воскресный вечер отчетной недели был украшен ответственными поединками 20 тура украинской Премьер-лиги, последним из которых стала встреча на КСК Ника, где местная Александрия принимала киевское Динамо. И пускай "полиграфы" не представляли прямой угрозы для "бело-синих" в плане их возможного свержения с лидирующей позиции, однако коллектив Владимира Шарана был одним из немногих, кто реально претендовал на то, чтобы отобрать очки у стремящихся к долгожданному чемпионскому титулу подопечных Мирчи Луческу.

Ставки были предельно высоки, поэтому нерв матча чувствовался достаточно хорошо. Александрия на первых минутах сразу поставила акцент на игру вторым номером, опрометчиво отдав соперникам контроль на своей половине поля, чем киевляне могли сходу воспользоваться. На 8-й минуте хозяев поля от пропущенного мяча спасало все, что только могло: перекладина приняла на себя завершение Караваевым прострела с левого фланга в район дальней штанги, а Бондаренко не пропустил мяч через линию при добивании головой от Буяльского.

Динамо после этого эпизода почувствовало в своих действиях определенную легкость, поэтому начало атаковать большим числом исполнителей. Большое упущение! "Полиграфы" при первой же возможности провели фирменную атаку через длинный пас из глубины правого фланга в центр штрафной, где Ковалец оставил мяч для Ситало, а форвард уверенно пробил под опорную ногу для Бущана. Пропущенный мяч спутал коллективу Луческу все карты, поэтому киевлянам пришлось взять паузу для раздумий.

Середина первого тайма отметилась характерным для обеих команд поведением в центре поля, когда мяч сильно дробил между группами футболистов, и никому не удавалось установить над ним полноценный контроль. Эпизод на 35-й минуте, когда плохая подача с правого фланга от Кендзеры была блокирована Мирошниченко, был совершенно рядовой ситуацией с очередным неудавшимся заходом гостей на цель. Однако, все изменил VAR.

Длительное совещание арбитров привело к назначению пенальти — защитник сделал акцентированное движение рукой по направлению к летящему в него мячу. У Шапаренко не возникло проблем с реализацией пенальти ударом в левый верхний угол, поэтому на перерыв киевляне уходили при равенстве по счету на табло, и на фоне размена острыми моментами с соперниками. Вторая половина ожидала интересных тренерских решений, так как на достаточно тяжелом поле силы футболистов уходили куда быстрее, чем обычно.

Вместо этого, мы получили только нервозную игру хозяев поля, которые постепенно начали терять контроль над ситуацией, и все больше обращать внимание на действия арбитров. Первым не выдержал, как можно было догадаться, Владимир Шаран, и отправился уже на 57-й минуте досматривать игру за пределы технической зоны. Наставник Александрии будто бы предчувствовал, что его команда вскоре пропустит свой второй мяч.

Но Динамо, по итогу, радовалось недолго. Караваев завершил прострел с левого фланга от Миколенко в дальней стороне штрафной ударом под Панькивым, но голкиперу мешал выполнять перемещения на линии стоявший в офсайде Миколенко, на что указал длительный просмотр VAR. Эпизод достаточно спорный, но, как казалось, арбитры понимали, что имеют все основания отменить взятие ворот, что в итоге и произошло.

Динамо не опускало оппонентов в давлении не на минуту, а Александрия была вынуждена смириться с постоянной игрой на своей половине поля. Не хватало ишь решающего воздействия в завершении, ради чего Луческу бросил в пламя борьбы Жерсона Родригеса, который пошумел во время квалификации на чемпионат мира-2022 за свою сборную. Сыграла ставка на люксембуржца и в этот вечер. Родригес долго потом обнимался с Буяльским, с которым разыграл комбинацию во время смещения с левого фланга внутрь штрафной, с завершающим сокрушительным ударом в ближнюю девятку. Волевая победа, не иначе.

В следующем туре киевское Динамо попытается на своем поле остановить разбушевавшийся днепровский Днепр-1, а Александрию ожидает гостевая игра против черниговской Десны.Александрия —1:2Ситало, 14 — Шапаренко, 38 (пен.), Родригес, 90Панькив — Пашаев, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко — Гречишкин — Лучкевич (Стецьков, 84), Банада, Ковалец (Мельник, 90+1), Третьяков — Ситало (Устименко, 75).Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Сидорчук — Караваев, Шапаренко (Шепелев, 83), Буяльский, Де Пена (Родригес, 73) — Беседин (Гармаш, 88).Предупреждения: Третьяков — Попов, Кендзера, Родригес