Украина

Наставник Динамо высказался о победе в матче чемпионата Украины против Александрии.

В поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо одержало волевую победу над Александрией. Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Сложная игра со сложным соперником на очень сложном поле. Я уверен, что многие команды здесь будут терять очки, потому что особенно в домашних матчах Александрия очень хорошо, агрессивно играет. Это физически сильная команда, которая играет длинными передачами".

"Мы вступали в борьбу. Я просил ребят не уступать в единоборствах. Мы знали, как Александрия будет играть. Я поздравляю своих ребят с этой победой. Мы забили два гола, могли забить еще, особенно в первом тайме".

"Мы доминировали на протяжении игры. Но мы играли против очень непростого, сильного соперника. Я хочу пересмотреть тот гол, который аннулировали после просмотра VAR. Но это будет позже", — приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Александрия — Динамо Киев вы можете на Football.ua.