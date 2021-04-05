Украина

Фулбек Динамо высказался о победе в матче чемпионата Украины против Александрии.

В поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо одержало волевую победу над Александрией. Защитник "бело-синих" Александр Караваев поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"В Александрии всегда тяжело играть. Когда мы сюда приезжаем, против нас бьются и бодаются как в последний раз. Но это понятное дело, ничего нового".

"Мы создали очень много моментов. Если бы все реализовали, особенно в первом тайме – думаю, игру можно было закрывать еще до перерыва. А соперники создали один момент, после которого мы пропустили".

"Но выходя на второй тайм, мы были уверены, что создадим еще голевые эпизоды и сможем забить", — приводит слова Караваева официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Александрия — Динамо Киев вы можете на Football.ua.