Украина

Хавбек Динамо высказался о победе в матче чемпионата Украины против Александрии.

В поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо одержало волевую победу над Александрией. Центральный полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский поделился эмоциями от результата данного противостояния.

О незасчитанном голе Караваева:

"Миколенко делал прострел, а я бежал на ближнюю штангу. Потом мяч пошел назад, и Караваев пробил. Но я даже движения не делал к мячу, а просто стоял. Мне уже некуда было деваться. Думаю, если бы судья принял решение сразу, он бы не бегал смотреть повтор. Один что-то говорит в наушник, не могут разобраться. Мы стоим смотрим. Пять минут потратили на какой-то офсайд. Если офсайд есть, нужно сразу его фиксировать. А если его нет – значит, это гол".

О голевой передаче на Родригеса:

"В этом моменте я не отдавал передачу, а сам хотел уходить под левую ногу и бить. Получилось так, что Жерсон был впереди и ударил. Может, если бы его там не было, я бы ударил, но, скорее всего, не забил бы", — приводит слова Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Александрия — Динамо Киев вы можете на Football.ua.