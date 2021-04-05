Украина

Football.ua выделяет лучших в 20-м туре УПЛ.

Пришло время определить, кто же в 20-м туре проявил себя лучше остальных.

Итоги 20-го тура УПЛ

На сей раз лидерами по представительству стали Днепр-1 и Заря. У каждой из команд по три игрока в символической сборной тура. Также два представителя Шахтера, и по одному у Десны, Мариуполя и Динамо.

Никола Василь, Заря (вратарь)

Попаданий в символическую сборную: 2

Был у голкипера Зари в этом туре достойный конкурент – Юрий Панькив. В матче против Динамо он делал все, чтобы его команда не проиграла, но в итоге все же пропустил два гола, а киевляне выиграли. Никола Василь в матче против Руха также имел предостаточно работы. Боснийский голкипер сделал несколько впечатляющих сейвов и не позволил львовской команде забить хотя бы один гол.

Дмитрий Хомченовский, Заря (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Универсализм Дмитрия Хомченовского поражает. Такое впечатление, что этот футболист способен закрыть любую позицию на футбольном поле. Из-за коронавируса у Зари возникли некоторые кадровые проблемы, потому Хомченовскому пришлось выйти на позиции правого защитника. Дмитрий много отрабатывал на оборону, осуществил 8 перехватов, 5 подборов и был самым эффективным в своей команде в единоборствах – 71% выигранной борьбы.

Максим Имереков, Десна (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Центральный защитник Десны провел хороший матч и был одним из тех, кто помог черниговской команде сыграть на ноль в матче против Олимпика. Самый реальный момент донецкой команды состоялся при участии Имерекова. Максим в последний момент в подкате заблокировал удар Чогадзе и не позволил грузинскому легионеру отправить мяч в ворота Литовки.

Владислав Дубинчак, Днепр-1 (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Крайний защитник Днепра-1 был очень хорош в атаке в этом матче. Он стал автором голевой передачи, но помимо этого он сделал целых 5 ключевых передач, а также целых 9 навесов с фланга. Это при том, что у Днепра-1 всего 11 навесных передач в этом матче.

Даниил Игнатенко, Днепр-1 (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Еще один герой поединка между Днепром-1 и Львовом – это Даниил Игнатенко. Центральный полузащитник днепрян был полноправным хозяином середины поля. Вдобавок ко всему стал автором второго забитого гола в матче.

Алан Патрик, Шахтер (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 3

Алан Патрик своими вертикальными обостряющими передачами озадачил полтавскую Ворсклу. Команда Юрия Максимова так и не придумала, как закрыть бразильского хавбека в этом матче. Патрик стал автором двух великолепных ассистов на Жуниора Мораеса.

Артем Бондаренко, Мариуполь (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Молодой воспитанник Шахтера в который раз показывает, что именно сейчас является одним из лучших игроков Мариуполя. Артем в матче против Ингульца оформил хет-трик. Пускай два мяча были забиты с пенальти, но все равно этот футболист вел игру своей команды и своей работой пытается доказать свою состоятельность Шахтеру.

Марио Чуже, Днепр-1 (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Хорватский легионер Днепра-1 похоже, что уже адаптировался в новом клубе. Чуже демонстрирует хорошую игру и высокую результативность. Игрок, который наверняка появился в составе Днепра-1 с подачи главного тренера Игора Йовичевича, постепенно начинает оправдывать выданные ему авансы. В матче против Львова он отметился двумя голами.

Жерсон Родригес, Динамо (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Жерсон Родригес появился на футбольном поле на 73-й минуте матча и сразу придал новый импульс атакам киевского Динамо. Стал настоящим героем поединка, когда на последней минуте основного времени свой сольный проход завершил точным ударом в ближний верхний угол ворот Панькива. Этот гол позволил Динамо сохранить отрыв от Шахтера.

Жуниор Мораес, Шахтер (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 2

Форвард Шахтера в свой день рождения забил два очень важных гола для своей команды. В отличии от игры за сборную, в матче против Ворсклы Мораес был менее расточителен и своими моментами воспользовался сполна. Второй гол в матче Мораеса стал для него сотым в рамках чемпионатов Украины.

Артем Громов, Заря (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 3

Вернулся так вернулся. Артем Громов оформил дубль в ворота Руха. Первый гол получился просто шедевральным – дальний сильный удар в верхний угол ворот. Кроме голов Артема в этом матче больше забито не было, а потому абсолютно заслуженное место в нашей символической сборной.

Сергей Горбаченко, Football.ua