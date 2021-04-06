Украина

Наставник Миная также высказался об участии Александра Севидова в тренировочном процессе команды.

Президент Миная Валерий Пересоляк попал в число ТОП-10 контрабандистов Украины, по отношению к которым СНБО ввело санкции. О таком решении сообщил президент Украины в своем традиционном видеообращении после подобных мероприятий.

Новый главный тренер закарпатского клуба Николай Цымбал прокомментировал данную ситуацию, а также рассказал об участии Александра Севидова в тренировочном процессе команды.

"Санкции против владельца? Это не в моей компетенции, я не разбираюсь в этом. Наша задача — выходить и тренироваться, а также выполнить задачи, которые перед нами поставлены. Политические моменты не в моей компетенции".

"С Александром Севидовым мы общаемся, он находится здесь и это не секрет. Он работает над научно-методическим отделом, создает его в структуре клуба. Мы советуемся, но последние решения за мной", — заявил Цымбал в программе Великий футбол.

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