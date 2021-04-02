У закарпатского клуба могут начаться тяжелые времена.
Валерий Пересоляк
02 апреля 2021, 22:18
Президент Миная Валерий Пересоляк попал в число ТОП-10 контрабандистов Украины, по отношению к которым СНБО ввело санкции.
О таком решении сообщил президент Украины в своем традиционном видеообращении после подобных мероприятий.
Валерий Пересоляк занимается производством древесных изделий, а также других материалов. Теперь его активам грозит блокировка.
Отметим, что Минай после 18 сыгранных поединков находится на тринадцатой строчке турнирной таблицы с четырнадцатью баллами.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.