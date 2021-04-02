Украина

У закарпатского клуба могут начаться тяжелые времена.

Президент Миная Валерий Пересоляк попал в число ТОП-10 контрабандистов Украины, по отношению к которым СНБО ввело санкции.

О таком решении сообщил президент Украины в своем традиционном видеообращении после подобных мероприятий.

Валерий Пересоляк занимается производством древесных изделий, а также других материалов. Теперь его активам грозит блокировка.

Отметим, что Минай после 18 сыгранных поединков находится на тринадцатой строчке турнирной таблицы с четырнадцатью баллами.

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