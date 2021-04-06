Украина

Футболист "повесил бутсы на гвоздь".

Бывший полузащитник и капитан мадридского Атлетико Габи принял решение завершить футбольную карьеру. Об этом сообщает официальный сайт "матрасников".

"Наша легенда Габи завершил свою карьеру", — написано на сайте клуба.

Ходили слухи еще в ноябре 2020 года, что Габи "повесил бутсы на гвоздь" в возрасте 37 лет, однако официально об этом стало только сейчас.

Габи начал свою карьеру в Атлетико, за который дебютировал в 2011 году. С 2018 года он выступал в Катаре за Аль-Саад.

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