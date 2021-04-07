Украина

Клубам не удалось договориться о сумме трансфера

Правый защитник Интернасьонала Винисиус Тобиас, по всей видимости, не станет футболистом донецкого Шахтера в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, клубам не удалось достичь договоренности по сумме перехода 17-летнего бразильца, поэтому "горняки" приняли решение сосредоточиться на других трансферных целях, которые на данном этапе являются для них более приоритетными.

Изначально Интернасьонал требовал за Тобиаса 10 миллионов евро, в то время, как Шахтер предлагал 4 миллиона. Затем действующий чемпион Украины улучшил свое предложение до 5 миллионов плюс бонусы, однако данная сумма, похоже, не устроила боссов бразильской команды.

При этом отмечается, что Интернасьонал больше заинтересован в продаже Винисиуса Тобиаса, чем Шахтер в его приобретении. Дело в том, что перебраться в стан "горняков" юный футболист смог бы только зимой 2022 года, когда ему исполнится 18 лет.

Ввиду этого, не исключено, что в будущем донецкий клуб возобновит переговоры по молодому фулбеку, поскольку сейчас торопить события не имеет смысла и можно сосредоточиться на других вариантах усиления состава.