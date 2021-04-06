Украина

Интернасьонал может снизить цену на юного таланта.

Переход Тайсона в Интернасьонал и Винисиуса Тобиаса в Шахтер могут быть осуществлены одним "пакетом" – сообщает Globo Esporte.

Бразильский клуб готов снизить цену на своего таланта, если Шахтер согласится досрочно отпустить Тайсона, который из-за конфликта с руководством команды "сослан" в молодежную команду "горняков".

Изначально Интернасьонал требовал за 17-летнего защитника 10 миллионов евро, в то время, как Шахтер предлагал 4 миллиона. Затем чемпион Украины улучшил свое предложение до 5 миллионов плюс бонусы. Переговоры продолжаются.

Стоит отметить, что если сделка состоится, Винисиус сможет перебраться в Шахтер лишь после достижения совершеннолетия, то есть после 23 февраля 2022 года.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.