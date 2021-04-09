Украина

Football.ua прогнозирует, какой будет итоговая турнирная таблица чемпионата Украины по окончанию сезона.

Текущий сезон полон неожиданных результатов и гораздо более привлекателен с точки зрения интриги. Осталось 6 туров до окончания УПЛ, а украинские болельщики до сих пор не знают ответов на главные вопросы.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 20 15 4 1 43 14 29 49 2 Шахтер 20 12 6 2 44 15 29 42 3 Заря 19 10 5 4 33 14 19 35 4 Десна 20 9 6 5 29 20 9 33 5 Ворскла 20 8 7 5 27 17 10 31 6 Колос 20 7 9 4 26 19 7 30 7 Александрия 20 7 5 8 27 24 3 26 8 Днепр-1 20 7 4 9 30 31 -1 25 9 Мариуполь 20 5 6 9 21 31 -10 21 10 Ингулец 20 3 10 7 20 31 -11 19 11 Олимпик 19 5 2 12 22 35 -13 17 12 Минай 19 3 6 10 12 33 -21 15 13 ПФК Львов 18 4 3 11 15 44 -29 15 14 Рух 19 2 7 10 15 36 -21 13

Чемпионская гонка

На данный момент отставание Шахтера от Динамо составляет 7 очков. С одной стороны это не так уж и много, но с другой Динамо в оставшихся шести турах необходимо минимум в трех терять очки. И если даже чисто гипотетически представить, что динамовцы таки проиграют Шахтеру в 22-м туре, то им надо будет потерять очки еще где-то. Смотрим календарь киевлян.

Соперники у подопечных Мирчи Луческу помимо Шахтера действительно достойные. В эти выходные Динамо предстоит сыграть на выезде против Днепра-1. Напомним, что команда Игора Йовичевича еще ни разу не проиграла в этом календарном году в УПЛ. Именно на Днепр-1 болельщики Шахтера и должны надеяться больше всего. Ведь именно после этого матча будет лобовое столкновение, которое и определит, сумеет ли Шахтер побороться за золотые медали до последних туров или же Динамо оформит чемпионство заблаговременно.

Также отмечаем в календаре непростой выезд в Полтаву и домашнюю дуэль с Мариуполем. Наверняка "азовцы" изо всех сил будут пытаться порадовать "старшего брата", если на тот момент Шахтер еще сохранит шансы на чемпионство. Да и в последнем туре Динамо предстоит выезд в Ковалевку. Колос и в прошлом сезоне, и в этом уже показал, что является непростым соперником для Динамо, а потому маловероятно, что и в этот раз столичный коллектив сумеет добыть легкую победу.

У Шахтера календарь немного проще.

Команды, которые потенциально могут отобрать очки у донецкого клуба – Александрия и Днепр-1. Любая потеря очков может стать для "горняков" роковой. Да и любой другой результат кроме победы в матче против Динамо также снизит шансы Шахтера на первое место до минимума.

Прогноз

1. Динамо 2. Шахтер

Борьба за бронзу и еврокубки

Луганскую Зарю вполне можно было бы рассматривать как конкурента Шахтера за серебро, ведь отставание луганчан от Шахтера составляет те же 7 очков, при этом у команды Скрипника еще и игра в запасе есть, но все-таки слабо верится в то, что Шахтер может опуститься на третью строчку в турнирной таблице.

Из самых опасных соперников у Зари – Ворскла, Днепр-1 и Александрия. Остальные оппоненты вполне по силам луганской команде. Отмечаем, что в конце апреля Заря сыграет два матча в ряд против Олимпика, что явно плюс, ведь донецкий коллектив сейчас очень далек от своей оптимальной формы.

Заря все же выглядит главным претендентом на бронзовые медали, а Десна, как и в прошлом году, будет пытаться опередить Зарю. Тем более календарь у Десны достаточно неплохой.

Черниговцы уже сыграли и с Динамо, и с Шахтером. А впереди матчи против Львова, Миная и Мариуполя, которые точно будут аутсайдерами в этих встречах.

На пятую позицию могут претендовать сразу несколько коллективов: Ворскла, Александрия, Колос и Днепр-1.

И, хотя у подопечных Игоря Йовичевича достаточно сложный календарь, да еще и меньше всего очков в турнирной таблице из всех претендентов на пятое место, именно днепровскую команду мы спрогнозируем на пятое место в турнирной таблице. Все-таки эти ребята первую половину сезона закончили на последнем месте, а сейчас демонстрируют очень хороший футбол, да и обладают солидным кадровым потенциалом.

Прогноз

3. Заря 4. Десна 5. Днепр-1

Кто вылетит?

Теоретически команды с 9-го по 14-е место вполне могут стоять на вылет. Напомним для тех, кто забыл, в этом сезоне из УПЛ вылетает всего одна команда. Вероятность вылета Мариуполя из УПЛ ничтожна, да и по той игре, которую демонстрирует команда Остапа Маркевича – это точно не последняя команда чемпионата. А вот все дебютанты УПЛ в компании Львова и Олимпика вполне могут оказаться на дне. У Ингульца 19 очков и находится он немного выше остальных. У команды Сергея Лавриненко виден характер, коллектив с такими бойцовскими качествами точно не уступит никому свое место в элитном дивизионе. Напомним, что Ингулец рекордсмен по количеству ничейных результатов – 10 ничьих в 20 турах.

На данный момент на последнем месте находится Рух. Но игра этого коллектива больше всего вселяет уверенность в том, что в итоге им удастся остаться в элите. Даже в последнем туре в проигранном матче Заре у Руха было предостаточно голевых моментов, но игра Василя не позволила львовянам рассчитывать на очки в том матче.

Мы делаем ставку на то, что последним в итоге окажется донецкий Олимпик. Хотя у команды Юрия Калитвинцева не такой уже и сложный календарь, все равно именно Олимпик выглядит наиболее вероятным претендентом на выход из УПЛ. Команда проиграла все свои матчи в 2021-м году.

Пока непонятно, за счет чего Олимпик может перевернуть ситуацию в свою пользу. Вспоминаем также конфликт президента Владислава Гельзина с УАФ и судейским корпусом. Наверняка, это тоже говорит не в пользу Олимпика. С другой стороны – одна победа может помочь донецкой команде вновь уверовать в свои силы. Тем не менее, пока именно Олимпик мы отмечаем, как главного аутсайдера в борьбе за выживание.

Прогноз

14. Олимпик

Сергей Горбаченко, Football.ua