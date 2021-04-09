Football.ua прогнозирует, какой будет итоговая турнирная таблица чемпионата Украины по окончанию сезона.
Динамо - Шахтер
09 апреля 2021, 07:00
Текущий сезон полон неожиданных результатов и гораздо более привлекателен с точки зрения интриги. Осталось 6 туров до окончания УПЛ, а украинские болельщики до сих пор не знают ответов на главные вопросы.
|#
|
|08 АПРЕЛЯ 2021
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|1
|
|Динамо Киев
|20
|15
|4
|1
|43
|14
|29
|49
|2
|
|Шахтер
|20
|12
|6
|2
|44
|15
|29
|42
|3
|
|Заря
|19
|10
|5
|4
|33
|14
|19
|35
|4
|
|Десна
|20
|9
|6
|5
|29
|20
|9
|33
|5
|
|Ворскла
|20
|8
|7
|5
|27
|17
|10
|31
|6
|
|Колос
|20
|7
|9
|4
|26
|19
|7
|30
|7
|
|Александрия
|20
|7
|5
|8
|27
|24
|3
|26
|8
|
|Днепр-1
|20
|7
|4
|9
|30
|31
|-1
|25
|9
|
|Мариуполь
|20
|5
|6
|9
|21
|31
|-10
|21
|10
|
|Ингулец
|20
|3
|10
|7
|20
|31
|-11
|19
|11
|
|Олимпик
|19
|5
|2
|12
|22
|35
|-13
|17
|12
|
|Минай
|19
|3
|6
|10
|12
|33
|-21
|15
|13
|
|ПФК Львов
|18
|4
|3
|11
|15
|44
|-29
|15
|14
|
|Рух
|19
|2
|7
|10
|15
|36
|-21
|13
Чемпионская гонка
На данный момент отставание Шахтера от Динамо составляет 7 очков. С одной стороны это не так уж и много, но с другой Динамо в оставшихся шести турах необходимо минимум в трех терять очки. И если даже чисто гипотетически представить, что динамовцы таки проиграют Шахтеру в 22-м туре, то им надо будет потерять очки еще где-то. Смотрим календарь киевлян.
Соперники у подопечных Мирчи Луческу помимо Шахтера действительно достойные. В эти выходные Динамо предстоит сыграть на выезде против Днепра-1. Напомним, что команда Игора Йовичевича еще ни разу не проиграла в этом календарном году в УПЛ. Именно на Днепр-1 болельщики Шахтера и должны надеяться больше всего. Ведь именно после этого матча будет лобовое столкновение, которое и определит, сумеет ли Шахтер побороться за золотые медали до последних туров или же Динамо оформит чемпионство заблаговременно.
Также отмечаем в календаре непростой выезд в Полтаву и домашнюю дуэль с Мариуполем. Наверняка "азовцы" изо всех сил будут пытаться порадовать "старшего брата", если на тот момент Шахтер еще сохранит шансы на чемпионство. Да и в последнем туре Динамо предстоит выезд в Ковалевку. Колос и в прошлом сезоне, и в этом уже показал, что является непростым соперником для Динамо, а потому маловероятно, что и в этот раз столичный коллектив сумеет добыть легкую победу.
У Шахтера календарь немного проще.
Команды, которые потенциально могут отобрать очки у донецкого клуба – Александрия и Днепр-1. Любая потеря очков может стать для "горняков" роковой. Да и любой другой результат кроме победы в матче против Динамо также снизит шансы Шахтера на первое место до минимума.
Прогноз
- 1. Динамо
- 2. Шахтер
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Борьба за бронзу и еврокубки
Луганскую Зарю вполне можно было бы рассматривать как конкурента Шахтера за серебро, ведь отставание луганчан от Шахтера составляет те же 7 очков, при этом у команды Скрипника еще и игра в запасе есть, но все-таки слабо верится в то, что Шахтер может опуститься на третью строчку в турнирной таблице.
Из самых опасных соперников у Зари – Ворскла, Днепр-1 и Александрия. Остальные оппоненты вполне по силам луганской команде. Отмечаем, что в конце апреля Заря сыграет два матча в ряд против Олимпика, что явно плюс, ведь донецкий коллектив сейчас очень далек от своей оптимальной формы.
Заря все же выглядит главным претендентом на бронзовые медали, а Десна, как и в прошлом году, будет пытаться опередить Зарю. Тем более календарь у Десны достаточно неплохой.
Черниговцы уже сыграли и с Динамо, и с Шахтером. А впереди матчи против Львова, Миная и Мариуполя, которые точно будут аутсайдерами в этих встречах.
На пятую позицию могут претендовать сразу несколько коллективов: Ворскла, Александрия, Колос и Днепр-1.
И, хотя у подопечных Игоря Йовичевича достаточно сложный календарь, да еще и меньше всего очков в турнирной таблице из всех претендентов на пятое место, именно днепровскую команду мы спрогнозируем на пятое место в турнирной таблице. Все-таки эти ребята первую половину сезона закончили на последнем месте, а сейчас демонстрируют очень хороший футбол, да и обладают солидным кадровым потенциалом.
Прогноз
- 3. Заря
- 4. Десна
- 5. Днепр-1
Кто вылетит?
Теоретически команды с 9-го по 14-е место вполне могут стоять на вылет. Напомним для тех, кто забыл, в этом сезоне из УПЛ вылетает всего одна команда. Вероятность вылета Мариуполя из УПЛ ничтожна, да и по той игре, которую демонстрирует команда Остапа Маркевича – это точно не последняя команда чемпионата. А вот все дебютанты УПЛ в компании Львова и Олимпика вполне могут оказаться на дне. У Ингульца 19 очков и находится он немного выше остальных. У команды Сергея Лавриненко виден характер, коллектив с такими бойцовскими качествами точно не уступит никому свое место в элитном дивизионе. Напомним, что Ингулец рекордсмен по количеству ничейных результатов – 10 ничьих в 20 турах.
На данный момент на последнем месте находится Рух. Но игра этого коллектива больше всего вселяет уверенность в том, что в итоге им удастся остаться в элите. Даже в последнем туре в проигранном матче Заре у Руха было предостаточно голевых моментов, но игра Василя не позволила львовянам рассчитывать на очки в том матче.
Мы делаем ставку на то, что последним в итоге окажется донецкий Олимпик. Хотя у команды Юрия Калитвинцева не такой уже и сложный календарь, все равно именно Олимпик выглядит наиболее вероятным претендентом на выход из УПЛ. Команда проиграла все свои матчи в 2021-м году.
Пока непонятно, за счет чего Олимпик может перевернуть ситуацию в свою пользу. Вспоминаем также конфликт президента Владислава Гельзина с УАФ и судейским корпусом. Наверняка, это тоже говорит не в пользу Олимпика. С другой стороны – одна победа может помочь донецкой команде вновь уверовать в свои силы. Тем не менее, пока именно Олимпик мы отмечаем, как главного аутсайдера в борьбе за выживание.
Прогноз
14. Олимпик
Сергей Горбаченко, Football.ua