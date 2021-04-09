Украина

Футболист рассказал о предстоящей игре.

Полузащитник донецкого Шахтера Майкон высказался о предстоящем матче УПЛ против Мариуполя.

"Мы должны показать свою игру. Не нужно думать о Мариуполе, а следует сосредоточиться на нашей команде и добиться позитивного результата, показав красивый футбол. Надо постараться привнести в игру все то, что мы нарабатывали в течение недели, и добиться победы – это самое важное.

Побеждать всегда хорошо. Прекрасно знаем, что сейчас переживаем не лучший период, но вместе с выигрышами потихоньку набираем уверенность. Важно, что коллектив возвращается к победам. Мариуполь – сильная команда с отличным тренером".

"Нам нужно уважать оппонента, но прежде всего стоит показать свой футбол и победить, не дав возможности противнику удачно сыграть.

Терять очки в принципе плохо. В этом сезоне мы утратили достаточно очков – не привыкли к такому за последние годы. Был не лучший период, но, повторюсь, с победами возвращается уверенность. Всегда стараемся играть лучше", — сказал Майкон в интервью Shakhtar News.

Шахтер сыграет против Мариуполя 10-го апреля в 14:00 по киевскому времени.

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