Украина

Football.ua представляет анонс поединка 21-го тура между Мариуполем и Шахтером.

Накануне начала очередного тура УПЛ действующий чемпион Украины Шахтер встретится с Мариуполем. Расписывать всевозможные варианты окончания этого поединка мы, конечно же, могли бы, но так исторически сложилось, что в 45 поединках УПЛ Мариуполь лишь 4 раза сыграл вничью, а все остальные свои матчи проиграл, а потому превращать этот анонс в фарс с рассказом о шансах команд на победу мы не будем.

Все как обычно, огромное количество игроков Мариуполя находятся на контракте с Шахтером, а потому принять участие в этом поединке они не смогут. Также Мариуполь по неведомым причинам решил сыграть свой домашний поединок на выезде – в Киеве на НСК Олимпийском. Пускай другие ресурсы пишут о раскладах перед данным противостоянием и о шансах Мариуполя на победу в этом матче, мы же просто пожелаем "азовцам" удачи.

Статистика личных встреч

Всего игр: 45 (4 ничьих, 41 победа Шахтера), забитые голы 28:119

На поле Мариуполя: 22 (3 ничьих, 19 побед Шахтера), забитые голы 15:51

Самый результативный матч: победа Шахтера 6:2 (2015)

прогноз 0:3

Сергей Горбаченко, Football.ua