Украина

Приятные новости из лазарета для наставника полтавчан Юрия Максимова.

Ворскла продолжает подготовку к ближайшему матчу 21-го тура украинкой Премьер-лиги против Львова.

В общую группу команды Юрия Максимова накануне матча с львовянами вернулись защитник Игорь Пердута и полузащитник Оливье Тилль.

У украинца было подозрение на перелом ребра, которое не подтвердилось, а у люксембуржца ушиб носа и сотрясение мозга.

Напомним, поединок Ворскла — Львов пройдет завтра, 11 апреля в 14:00 по киевскому времени.

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