Италия 02 апреля 2021, 23:42 Днепр-1 — Львов 5:1 Видео голов и обзор матча Предлагаем вашему вниманию лучшие момента поединка. Днепр-1 - Львов, фото Днепр-1 02 апреля 2021, 23:42 Днепр-1 в рамках поединка 20-го тура чемпионата Украины на своем поле уничтожил Львов со счетом 5:1. Днепряне открыли счет в первой половине игры, а все остальные голы пришлись на второй тайм. Обзор матча: Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Команды Днепр-1 ПФК Львов Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте