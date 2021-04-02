Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие момента поединка.

Днепр-1 в рамках поединка 20-го тура чемпионата Украины на своем поле уничтожил Львов со счетом 5:1.

Днепряне открыли счет в первой половине игры, а все остальные голы пришлись на второй тайм.

Обзор матча:

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