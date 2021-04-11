Украина

Football.ua представляет анонс матча 21-го тура УПЛ.

В рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла проведет домашний поединок ПФК Львов.

Ворскла — ПФК Львов

Воскресенье, 11 марта, 14:00. Ворскла им. А. Бутовского, Полтава. Николай Балакин (Киевская обл.) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Подопечные Юрия Максимова в прошлом туре не смогли составить должной конкуренции действующему чемпиону Украины, донецкому Шахтеру (0:2), потеряли из-за перебора желтых на предстоящую игру ключевого игрока центра поля — хорвата Давида Пуцлина, и рисковали остаться без получивших повреждения Игоря Пердуты и Оливье, однако наихудшие прогнозы, к счастью, не сбылись.

Кроме этого, полтавчане понесли серьезные стратегические потери в плане своей позиции в турнирной таблицы, отпустив черниговскую Десну в отрыв на два очка. Всем известно, что Ворскла рвется в еврокубки, однако для этого ей необходимо не только победить в предстоящих очных дуэлях с командой Александра Рябоконя и луганской Зарей, но и избежать вот таких вот ненужных потерь заветных баллов.

У ПФК Львов амбиции куда скромнее. Команда Анатолия Бессмертного хаотично цепляется за очки на дне турнирной таблицы, поэтому мы можем наблюдать в ее исполнении такие сенсационные успехи, как это было в матче против того же Шахтера (3:2), так и громкие провалы образца встреч с днепровским Днепром-1 (1:5) и луганской Зарей (0:4).

Очевидно, что с такой нестабильностью "золотым львам" будет сложно удержаться в "элите" украинского футбола, но их ситуация выглядит не настолько критичной, как у того же донецкого Олимпика. К слову, именно коллектив Юрия Калитвинцева может потесниться в турнирной таблице в пользу львовян, если они таки придут к успеху в предстоящей игре.

Статистика личных встреч

Всего матчей: 12 (6 побед Ворсклы, 4 ничьих, 2 победы ПФК Львов), разница мячей — 15:10.

На поле Ворсклы: 6 (4 побед Ворсклы, 2 ничьих), разница мячей — 9:4.

На поле ПФК Львов: 6 (2 победы Ворсклы, 2 ничьих, 2 победы ПФК Львов), разница мячей — 6:6.