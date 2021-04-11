Украина

Football.ua представляет анонс матча 21-го тура УПЛ.

В рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Олимпик проведет номинально домашний поединок против ковалевского Колоса на поле соперников.

Олимпик — Колос

Воскресенье, 11 марта, 19:30. Колос, Ковалевка. Александр Дердо (Черноморск) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Решение дисциплинарного комитета УПЛ о закрытии столичного стадиона Динамо им. В. Лобановского для проведения матчей национального первенства больнее всего ударило именно по донецкому Олимпику, у которого дела во второй части сезона и так шли не лучшим образом, а остаться без хоть сколько-нибудь "домашней" арены в решающий фрагмент сезоны было попросту сокрушительным ударом по "олимпийцам".

Юрий Калитвинцев, на данном этапе, все еще пытается привнести что-то свое в коллектив, который ему пришлось подбирать в срочном порядке уже на старте второй половины сезона. Очевидно, что лишь сравнительно непродолжительный период работы с командой позволяют ему сохранять свой пост главного тренера, с оглядкой на абсолютно неудачные результаты. Олимпик — единственный коллектив УПЛ, который после зимней паузы до сих пор не набрал ни одного очка.

У Колоса, в свою очередь, и задачи поставлены на сезон совершенно иные, нежели у соперников, и результаты, соответственно, имеют отличный от дончан оттенок. Подопечные Руслана Костышина не скрывают, что хотят повторить опыт участия в еврокубковых баталиях и в следующем футбольном году, и даже подтверждают свои намерения победами вроде той, которая произошла на домашней арене против луганской Зари в относительно недавнем прошлом (1:0).

Однако, календарь команды из Ковалевки в концовке сезона выглядит таким образом, что, если "колоскам" удастся достичь максимально возможных успехов до завершения футбольного года, то их со спокойной душой можно будет отправлять напрямую в Лигу чемпионов УЕФА. Разумеется, дело юмора, но получить себе в соперники Днепр-1, Ворсклу, Десну, Александрию и Динамо Киев напоследок точно никто из участников УПЛ не захочет. Последний шанс Колоса получить "легкие" три очка.

Статистика личных встреч

Всего матчей: 9 (3 победы Олимпика, 2 ничьих, 4 победы Колоса), разница мячей — 12:13.

На поле Олимпик: 5 (1 победа Олимпика, 2 ничьих, 2 победы Колоса), разница мячей — 7:7.

На поле Колос: 4 (2 победы Олимпика, 2 победы Колоса), разница мячей — 5:6.