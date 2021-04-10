Украина

Специалист — о матче против Мариуполя.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу над Мариуполем в рамках УПЛ (3:0).

"Игра, где мы полностью доминировали. Создали огромное количество голевых моментов, реализовали три из них. Хорошая игра с нашей стороны. Соперник на старте первого тайма не давал нам забить, но мы свою задачу выполнили, а также не пропустили, и это важно.

Подходим к матчу с Динамо в хороший момент. Команда прибавляет, и я надеюсь, что будем продолжать улучшать нашу игру".

"Результативность Мораеса? Работа приносит свои результаты. Иногда что-то не получается, а потом все идет как надо.

Он выждал свой момент. И работа нападающего — это не только голы. Мораес выполняют всю необходимую работу. К счастью, сейчас голы и Мораес встретились. И нам это очень нужно", — сказал Каштру в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Видео голов и обзор матча Мариуполь — Шахтер можно смотреть на Football.ua.