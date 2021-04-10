Украина

Наставник Мариуполя высказался о поражении от Шахтера в матче чемпионата Украины.

В поединке 21-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер одержал разгромную победу над Мариуполем. Главный тренер "приазовцев" Остап Маркевич поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Не хватило мастерства в атакующей линии. Конечно, молодым ребятам, которые нам помогали, еще нужно работать над собой, чтобы у них была возможность конкурировать с такой серьезной командой, как Шахтер".

"30–35 минут мы выдержали. Наши центральные защитники, в принципе, являются игроками основного состава, и они неплохо действовали. Но чтобы удачно обороняться, нужна была хорошая линия полузащиты. Однако я ни единым плохим словом не хочу в чем-то обвинить молодых ребят, которые работали, старались. Для таких серьезных матчей, насыщенной и цельной игры, которую демонстрирует соперник, нужны опыт и квалификация", — приводит слова Остапа Маркевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Мариуполь — Шахтер вы можете на Football.ua.