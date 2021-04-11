Стали известны стартовые составы команд для поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская Заря и петровский Ингулец.
Дмитрий Мацапура, фото ФК Заря Луганск
11 апреля 2021, 13:41
Одним из стартовых поединков воскресной части 21-го тура украинской Премьер-лиги станет противостояние на поле стадиона Зирка в Кропивницком, где сыграют луганская Заря и петровский Ингулец.
Виктор Скрипник, после победы над львовским Рухом (2:0), провел точечную ротацию стартового состава своей команды, а место на поле получили голкипер Мацапура и нападающий Гладкий. Отмечаем также возвращение в стартовый состав в центр обороны Вернидуба, а свое место в полузащите займет Кочергин.
Сергей Лавриненко, в свою очередь, после голевой перестрелки против Мариуполя (3:4), перевел в центр обороны Кучеренко, передав место в опорной зоне Чайковскому. Также, фланги атаки Ингульца усилились за счет выхода Коваленко и Козака, однако Ника Ситчинава в очередной раз остался на скамейке запасных.
Заря: Мацапура — Хомченовский, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо — Юрченко, Цвек, Кочергин — Громов, Гладкий, Кабаев.
Запасные: Рыбак, Цыганикс, Руфати, Фаворов, Назарина, Казаков, Гринь, Алефиренко, Лунев.
Запасные: Крынский, Сейтхалилов, Шевцов, Янаков, Белоцерковец, Щедрый, Асмелаш, Ситчинава, Синегуб.
Ингулец: Малыш — Балан, Кучеренко, Салем, Квасный — Чайковский — Коваленко, Запорожец, Шишка, Козак — Плохотнюк.
Матч Заря — Ингулец начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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