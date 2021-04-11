Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская Заря и петровский Ингулец.

Одним из стартовых поединков воскресной части 21-го тура украинской Премьер-лиги станет противостояние на поле стадиона Зирка в Кропивницком, где сыграют луганская Заря и петровский Ингулец.

Виктор Скрипник, после победы над львовским Рухом (2:0), провел точечную ротацию стартового состава своей команды, а место на поле получили голкипер Мацапура и нападающий Гладкий. Отмечаем также возвращение в стартовый состав в центр обороны Вернидуба, а свое место в полузащите займет Кочергин.

Сергей Лавриненко, в свою очередь, после голевой перестрелки против Мариуполя (3:4), перевел в центр обороны Кучеренко, передав место в опорной зоне Чайковскому. Также, фланги атаки Ингульца усилились за счет выхода Коваленко и Козака, однако Ника Ситчинава в очередной раз остался на скамейке запасных.

Заря: Мацапура — Хомченовский, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо — Юрченко, Цвек, Кочергин — Громов, Гладкий, Кабаев.

Запасные: Рыбак, Цыганикс, Руфати, Фаворов, Назарина, Казаков, Гринь, Алефиренко, Лунев.



Ингулец: Малыш — Балан, Кучеренко, Салем, Квасный — Чайковский — Коваленко, Запорожец, Шишка, Козак — Плохотнюк.