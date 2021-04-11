Украина

Бразилец помог команде обыграть Ингулец.

В рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря в Кропивницком обыграла Ингулец со счетом 2:0.

Открыл счет в матче Юрченко, но особенно красивым вышел второй мяч Зари.

Левый защитник клуба Жуниньо начал атаку, обыгрался с Кабаевым который отдал пас пяткой на бразильца, и тот поразил ворота Малыша.

Отметим, что этот гол стал для Жуниньо дебютным за "мужиков". До этого он отличался ассистом.

Напомним, бразилец перебрался в луганский клуб из северо-македонского Вардара летом 2020 года.