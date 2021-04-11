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Заря - Ингулец, УПЛ
11 апреля 2021, 17:13
В рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря обыграла Ингулец (2:0).
Оба гола были забиты во втором тайме. Сначала отметился Юрченко, а после дебютный гол за луганчан забил Жуниньо.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Заря — Ингулец 2:0
Голы: Юрченко, 51, Жуниньо, 67
Заря: Мацапура — Хомченовский, Вернидуб (Назарина, 70), Абу Ханна, Жуниньо (Цыганикс, 82) — Юрченко, Цвек, Кочергин — Громов (Алефиренко, 90), Гладкий (Гринь, 90), Кабаев (Лунев, 70).
Ингулец: Малыш — Балан, Кучеренко, Салем, Квасный — Чайковский — Коваленко (Ситчинава, 69), Запорожец (Щедрый, 70), Шишка, Козак (Янаков, 78) — Плохотнюк (Шевцов, 70).
Предупреждения: Громов, Кабаев, Гладкий — Чайковский, Шишка, Балан